"جوجل" تطلق تطبيقًا جديدًا لتقليل إدمان الهواتف

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة جوجل شركة جوجل

كتب - عاصم الأنصاري:

أطلقت شركة جوجل الأمريكية تطبيقًا جديدًا، لمساعدة المستخدمين على التخلص من الإدمان على استعمال الهواتف الذكية.

ووفق ما ذكرت وكالة "فيستي"، يحمل التطبيق اسم "Digital Wellbeing"، ويمكن تحميله من متجر "جوجل بلاي"، لمستخدمي هواتف "بيكسل"، ومستخدمي نظام "Android One".

إذ يمكن للمستخدم حساب المدة التي يقضيها يوميًا في باقي التطبيقات والبرامج الموجودة في الهاتف، وعدد الإشعارات والرسائل التي يتلقاها عبر كل برنامج، ووضع مؤقت زمني يحد من فترة استعمال كل تطبيق على حدة.​