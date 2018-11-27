شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة أمريكية تمنح 350 مليون دولار إلى تونس لتمويل المشروعات الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم برنامج مؤسسة تحدى الألفية الأمريكية منحة قدرها 350 مليون دولار إلى تونس لتمويل المشروعات المقترحة من الجانب التونسى لدفع عملية النمو والاستثمار الخاص ورقمنة الخدمات للمستثمرين وتطوير البنية التحتية بالإضافة إلى مشروعات تحسين التحكم فى الموارد المائية ومواجهة ندرة المياه.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى زياد العذارى، بنائبة رئيس برنامج تحدى الألفية الأمريكية كاى كيم، اليوم الأثنين، مثمنًا مصادقة المؤسسة الحكومية الأمريكية على تمويل المشروعات، وأكد أن هذا التمويل الضخم دلالة على متانة روابط الشراكة والصداقة بين تونس والولايات المتحدة.

وأكد العذارى، التزام الحكومة التونسية بدفع الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار باعتبارهما شرطان لنجاح هذا البرنامج الضخم وانسجامهما مع أولويات تونس فى المرحلة الراهنة وذلك تلازمًا مع ما أقرته الحكومة من إجراءات فى الآونة الأخيرة للحد من العوائق البيروقراطية وتسهيل عمليات الاستثمار بصفة خاصة والنشاط الاقتصادى عامة.

يذكر أن مؤسسة تحدى الألفية (MCC) هى وكالة حكومية أمريكية تهدف إلى مكافحة الفقر عبر تحقيق نمو إدماجي، وكانت تونس قد حصلت فى شهر مارس الماضى على منحة قدرها 7.95 مليون دولار لتمويل مرحلة تحديد المجالات والمشروعات التونسية المزمع عرضها على لجنة التصرف فى الاستثمارات للمؤسسة.