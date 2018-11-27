شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مصابي زلزال إيران إلى 700 شخص والان مع التفاصيل

أعلن مسؤول إيراني ارتفاع حصيلة زلزال كرمانشاه غربي البلاد لـ 700 مصاب اليوم.

وأشار محمد رضا مرادي، رئيس جامعة العلوم الطبية بمحافظة كرمانشاه، إلى أنه لم ترد أي أنباء عن وقوع وفيات جراء الزلزال. مُضيفًا أن غالبية الإصابات نتيجة للهلع وتمت معالجة 610 منهم ميدانيًا.

وضرب مساء الأحد ضواحي مدينة سربل ذهاب بمحافظة كرمانشاه زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، على عمق 7 كيلومترات من سطح الأرض وعلى بعد 17 كلم من مدينة سربل ذهاب.

كان زلزال مدمر بقوة 7.3 ريختر ضرب غرب كرمانشاه في نوفمبر من العام الماضي، ما أدَّى إلى مقتل 620 شخصًا وإصابة أكثر من 12 ألفًا آخرين.