الارشيف / اخبار الخليج

تعرف على الدور الإنساني لدولة الإمارات في المناطق المحرّرة

0 نشر
0 0

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في المدارس ومراكز الطفولة بخور مكسر - عدن، دورة تدريبية تحت شعار "نحب التعليم ونمارس السلوكيات الحميدة"، لتأهيل 20 من المعلمين وخريجي الجامعات، حتى تُنمي قدراتهم في توعية الطلبة الأطفال ودعمهم نفسيا.
 
وثمّن المسؤولون والأهالي في خور مكسر، الدور الإنساني لدولة الإمارات في المناطق المحرّرة، ومبادرات الهلال الأحمر الإماراتي الذي أطلق الدورة تزامنا مع احتفالات اليوم العالمي للطفولة.
 
وتواصل الهيئة دعم المنظومة التربوية في المناطق اليمنية المحرّرة من مليشيا الحوثي الانقلابية، حيث دشّنت منذ مطلع 2018 نحو 15 مدرسة، بعد تأثيثها وتأهيلها.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد
2018 © - -
الرجوع الى الاعلى