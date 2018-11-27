تعرف على الدور الإنساني لدولة الإمارات في المناطق المحرّرة

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في المدارس ومراكز الطفولة بخور مكسر - عدن، دورة تدريبية تحت شعار "نحب التعليم ونمارس السلوكيات الحميدة"، لتأهيل 20 من المعلمين وخريجي الجامعات، حتى تُنمي قدراتهم في توعية الطلبة الأطفال ودعمهم نفسيا.

وثمّن المسؤولون والأهالي في خور مكسر، الدور الإنساني لدولة الإمارات في المناطق المحرّرة، ومبادرات الهلال الأحمر الإماراتي الذي أطلق الدورة تزامنا مع احتفالات اليوم العالمي للطفولة.

وتواصل الهيئة دعم المنظومة التربوية في المناطق اليمنية المحرّرة من مليشيا الحوثي الانقلابية، حيث دشّنت منذ مطلع 2018 نحو 15 مدرسة، بعد تأثيثها وتأهيلها.