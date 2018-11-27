اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث التصعيد بين روسيا وأوكرانيا

أكد دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي سيعقد، الإثنين، اجتماعا طارئا لبحث التصعيد العسكري الذي حدث، الأحد، بين روسيا وأوكرانيا إثر احتجاز البحرية الروسية 3 سفن عسكرية أوكرانية في مضيق كيرتش.

وقال أحد الدبلوماسيين لوكالة الأنباء الفرنسية، إن كلا من روسيا وأوكرانيا طلبت عقد هذا الاجتماع، وإن موسكو اقترحت أن يعقد في الساعة 11,00 بتوقيت نيويورك (16,00 ت ج).



من جانبها، نددت كييف بما اعتبرته "عملا مجنونا أقدمت عليه روسيا ضد أوكرانيا"، مؤكدة أن الهجوم على سفنها كان متعمدا.

في المقابل، أكدت موسكو أنها احتجزت السفن الثلاث في إجراء أطلقت خلاله النار مما أسفر عن إصابة 3 بحارة أوكرانيين بجروح، بينما قال الجيش الأوكراني، إن عدد جرحاه 6 وليس 3، واتهمت روسيا السفن الحربية الأوكرانية بالقيام بـ"أنشطة غير مشروعة في المياه الإقليمية الروسية".

ويعد مضيق "كيرتش" هو الطريق البحري الوحيد بين البحر الأسود وبحر آزوف، ويعتبر محورا استراتيجيا ذا أهمية قصوى لكل من روسيا وأوكرانيا.