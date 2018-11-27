محمد بن زايد يستقبل رئيس شركة ملاحة سويسرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مجلس قصر البحر، جيانلويجي أبونتي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة البحر المتوسط للملاحة السويسرية، بحضور الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي.

وبحث الجانبان إمكانات وفرص التعاون بين شركة «البحر الأبيض المتوسط» ونظيراتها في دولة الإمارات من الشركات المتخصصة والمؤسسات والقطاعات المعنية بمجال خدمات النقل والشحن وتطوير هذا القطاع الحيوي المهم.

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

يذكر أن شركة «مرافئ أبوظبي» - الذراع التشغيلية لموانىء أبوظبي - كانت وقعت اتفاقية تعاون مع شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة عبر ذراعها التشغيلية «يرمينال إنفستمنت ليميتد» لتوسيع آفاق التعاون والشراكة الثنائية بين إمارة أبوظبي والشركة، خاصة في مجالات النقل البحري والشحن.