شكرا لقرائتكم خبر عن قائد التحالف يزور جبهة صعدة للحسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية باليمن، الفريق الركن فهد بن تركي آل سعود، المناطق المحررة من محافظة صعدة، شمالي البلاد، واجتمع بقيادات التحالف والجيش الوطني. وبحث الأمير فهد بن تركي خلال الاجتماع مرحلة الحسم في المحافظة، لاسيما بعد تقدم الشرعية على 5 محاور، ومحاصرة سلسلة جبال مران من ثلاث جبهات، فيما وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي سلعاً أساسية وأكثر من 25 ألف سلة غذائية، على أهالي المديريات والمدن اليمنية المحررة في محافظة حضرموت منذ بداية العام الجاري، استفاد منها أكثر من 175 ألف مواطن يمني معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، كما افتتحت هيئة الهلال 15 مدرسة منذ بداية العام على امتداد الساحل الغربي لليمن، بعد تأهيلها وتأثيثها، إضافة إلى توفير المستلزمات الدراسية لأكثر من 12 ألف طالب.
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