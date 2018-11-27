- 1/2
- 2/2
وقال معاون بمجلس الشيوخ إن هاسبل لن تشارك في الإفادة المقررة الساعة 11 صباحا يوم الأربعاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1600 بتوقيت غرينتش). وأفاد معاون بمجلس النواب بأن لم يجر تحديد إفادة مماثلة في المجلس.
© Photo / facebook/AlSisiofficial
يذكر أن كثير من المشرعين الأمريكيين، بمن في ذلك بعض من رفاق الرئيس دونالد ترامب الجمهوريين، يرفضون دعم ترامب للسعودية، ويدعون إلى رد أمريكي قوي على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والحرب في اليمن، التي أوجدت أكثر الكوارث الإنسانية إلحاحا في العالم.
شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو وماتيس يطلعان مجلس الشيوخ على التطورات بشأن السعودية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .