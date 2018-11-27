بومبيو وماتيس يطلعان مجلس الشيوخ على التطورات بشأن السعودية

وقال معاون بمجلس الشيوخ إن هاسبل لن تشارك في الإفادة المقررة الساعة 11 صباحا يوم الأربعاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1600 بتوقيت غرينتش). وأفاد معاون بمجلس النواب بأن لم يجر تحديد إفادة مماثلة في المجلس.

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وعبر كورنين أيضا عن اعتقاده بأن مجلس الشيوخ سيصوت بشأن قرار متعلق باليمن قدمه السناتور بيرني ساندرز يسعى لسحب أي دعم أمريكي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن.

يذكر أن كثير من المشرعين الأمريكيين، بمن في ذلك بعض من رفاق الرئيس دونالد ترامب الجمهوريين، يرفضون دعم ترامب للسعودية، ويدعون إلى رد أمريكي قوي على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والحرب في اليمن، التي أوجدت أكثر الكوارث الإنسانية إلحاحا في العالم.