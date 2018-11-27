شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الأرصاد لطقس الثلاثاء.. أمطار رعدية وغبار بعدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق اليوم الثلاثاء.

وأشارت الهيئة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي، أنه من المتوقع نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، والغربية، تمتد إلى منطقة المدينة المنورة.

كما توقعت هيئة الأرصاد، بمشيئة الله، تكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.