أطباء يستخرجون رصاصة بقيت 30 سنة في صدر رجل

تمكن أطباء بمدينة نالتشيك عاصمة قبردين بلقار الروسية، من استخراج رصاصة بقيت 30 سنة في صدر رجل بعد عملية جراحية معقدة.

وقال الطبيب "أندريه توتوكف" أحد المشرفين الأساسيين على العملية: "جاءنا المريض منذ مدة وكان يشتكي من آلام في الصدر وخصوصا أثناء الحركة، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة والصور الشعاعية؛ اكتشفنا وجود جسم غريب في تجويف الصدر الأيمن، فقررنا إجراء عملية جراحية لاستئصاله".

وتابع: "عند استئصال الجسم تبين أنه كان رصاصة من سلاح ناري، وبعد سؤال المريض عن مصدرها تبين أنه أصيب بها منذ 30 سنة، وأكد أنها لم تضايقه طوال تلك السنوات، حتى بدأ مؤخرا يشعر بالآلام.