تقرير: سرعة شبكات الـ 5G تصل إلى 27 جيجا بايت/الثانية

كشفت شركتا Mitsubishi وNTT DOCOMO عن نتائج اختبارات سرعة شبكات انترنت الـ 5G الخارجية، والتى حققت سرعة تبلغ 27 جيجا بايت / الثانية فى سرعة البيانات، إذ بدأت كلا الشركتين إجراء اختبارات وتجارب على أرض الواقع وفى مواقع خارجية، لتجربة سرعة البيانات لشبكات الجيل الخامس.

ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى، تم إجراء الاختبارات عبر شبكات الجيل الخامس المتنقلة، التى استطاعت أن تحقق اتصال بمسافة 10 و100 متر مع تردد 28GHz، كما استخدمت هوائيات لإرسال البيانات بقدرة 500MHz، وقد تم إجراء التجربة العملية للاختبارات فى اليابان فى الفترة من 10 إلى 28 سبتمبر 2018.

وتعد هذه التجربة الميدانية الأولى التى تحقق النجاح فى الاتصال اللاسلكى مع سرعة فى نقل البيانات تصل ما بين 27 جيجا بايت/الثانية مع مسافة 10 متر، و25 جيجا بايت/الثانية فى مسافة 100 متر، فيما تستهدف كلتا الشركتين بهذه التجارب الميدانية اختبار تعدد الإرسال مع شبكات الجيل الخامس، وهو ما يشير إلى أنه من المتوقع أن تصل الاتصالات اللاسلكية إلى معدل بيانات يتخطى 20 جيجا بايت /الثانية خلال الفترة القادمة.