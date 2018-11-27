أسامة الرحباني: أحلم بنهضة ثقافية بكل الدول العربية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في كواليس الحفل التقينا الفنان أسامة الرحباني ويقول: الإمارات هي بلدي الثاني، وعلاقة الأسرة الرحبانية بالإمارات قديمة وتمتد لسنوات مضت، وأذكر أن أول زيارة للعائلة الرحبانية كانت في عام 1979 وضمت الأخوين رحباني وفيروز اللذين قدما إلى الشارقة لإحياء أولى حفلاتنا بالإمارات، وكانت زيارتي الأولى في عام 1985 لإحياء بعض الحفلات مع مروان الرحباني وغدي الرحباني، وخلال فترة الحرب في لبنان لجأنا للإمارات وأقمنا بها، وتداعت الحدود والفواصل في نفوسنا بين لبنان والإمارات، وأصبحت بالفعل وطناً ثانياً لنا، ولذلك فمروان أخي افتتح شركة خاصة بدبي وهو مقيم بها منذ حوالي 30 عاماً، وقدمنا العديد من المسرحيات والأعمال الرحبانية في دبي، مثل «زنوبيا» عام 2007 و«الفارس» عام 2016، وقبلهما مسرحية المتنبي عام 2001.

وعن شعوره لوقوفه على مسرح «دبي أوبرا» يضيف: تعودت على احترام خشبة المسرح بشكل عام، فهي موقع مواجهة الجمهور؛ ولهذا تستحق دائماً الاجتهاد لتقديم أفضل ما عندي، وبالنسبة لصرح كبير ومهيب مثل «دبي أوبرا» فهذا يتطلب منا الكثير من الحرص في اختيار المحتوى الذي يتم تقديمه لجمهور مميز ومثقف، وعلى الفنان معرفة كيفية احترام ذاته وفنه بنفس القدر الذي يحترم به جمهوره، وتعودنا في مشوارنا الالتزام بكل ما هو قيم ومميز، وحتى اختيار فريق العمل يكون له معايير دقيقة، وهذه الصفات هي ما تميز الفنانين الذين يقدرون قيمة ما يقدمون ولمن يقدمون، وهذا الحرص والخوف يدفعنا دائماً لتقديم الأفضل، وهو الشعور الذي لابد أن يلازم الفنانين بشكل عام، سواء كانوا أصحاب خبرة طويلة أو مبتدئين.

وعن تقييمه لأهمية وخصوصية الحفل يوضح: المصادفة السعيدة أن الحفل يواكب اليوم الوطني للإمارات وعيد استقلال لبنان، ولذلك اكتسب قيمة خاصة، فانتهزنا الفرصة للمّ شمل مشاعر الفرحة بين الشعبين الإماراتي واللبناني، ولتعم الفرحة وتكبر وتشمل كل الجاليات العربية، فالشعور بالفرح كلما تقاسمناه زاد، وبرأيي من الضروري أن نسعى للاستفادة من كل مناسبة أو فعالية لتوطيد العلاقات بين الشعوب العربية، وخاصة في ظل ما نواجهه من أطماع من كل أنحاء العالم، سواء في ثرواتنا الإنسانية أو الاقتصادية؛ لذلك فمن الضروري تقوية أواصر المحبة والألفة والتعاون بين شعوبنا العربية أكثر وباستمرار.

ويؤكد الرحباني أن المناخ الفني بعالمنا العربي حالياً هو انعكاس للمناخ الثقافي بالعالم أجمع، وهو يعاني بعض التراجع، خاصة أن الساحة التي تحمل للجمهور الفن القيم والراقي، تحمل أيضاً أنصاف المواهب، ولكن ما لمسته في دبي أن هناك رغبة وإرادة قوية للارتقاء بالثقافة والفنون، وهناك جهود حقيقية لتحقيق ذلك، ولكني ما زلت أحلم بنهضة ثقافية بكل البلدان العربية؛ حتى نحصن أنفسنا والأجيال القادمة من الانصياع للاختيارات المتواضعة على حساب الثمينة، خاصة في ظل وجود معلنين يقررون ما يبث للجمهور على معظم الفضائيات.

وعن أهمية وجود دار الأوبرا بكل بلد عربي يقول أسامة الرحباني: دور الأوبرا هي حصون للثقافة والإبداع ولحماية الفكر الاجتماعي، وعندما تزداد دور الأوبرا في عالمنا العربي تضاف قيمة لثقافتنا ويتم الارتقاء بذوقنا، وبرأيي وجود «دبي أوبرا» يضخ جرعات ثقافية في دماء الشعوب بالمنطقة، وأتمنى أن تصبح داراً منتجة للفنون والثقافة، إلى جانب دورها كمحطة فنية تستقدم كل أنواعه، وأن يتم تسويق العروض الفنية قبل عرضها بفترة كافية؛ لأن ذلك سيعطي فرصة جيدة لاستقطاب أعداد أكبر من السائحين والزوار لدبي؛ لمتابعتها في إمارة تتمتع بمكانة عالمية رائعة في مجال السياحة والتسوق.