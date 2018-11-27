مهرجان العين السينمائي..منصة لاحتضان المواهب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي داود

كشف «مهرجان العين السينمائي» خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الأول في «twofour54»، عن فعاليات ومسابقات دورته الأولى، التي من المقرر أن تنطلق في 30 أبريل/‏ نيسان المقبل وتستمر حتى 3 مايو/‏ أيار، في مدينة العين.

حضر المؤتمر عامر سالمين المري، مدير المهرجان، وهاني الشيباني المدير الفني للمهرجان. ويستقطب «العين السينمائي» في دورته الأولى عدداً من الأفلام الإماراتية والخليجية، إلى جانب مبادرات وبرامج وعدد من المسابقات المرموقة، والأنشطة الخاصة، بما فيها العروض الافتتاحية، والخاصة للأفلام الأجنبية والعربية في عرضها الأول، وتتنوع مسابقات المهرجان ما بين مسابقة «الصقر الإماراتي» للأفلام الطويلة والقصيرة، و«الصقر لأفلام زايد» و«الصقر الخليجي» و«الصقر لسينما العالم» و«الصقر للفيلم المدرسي».

وقال عامر سالمين المري: تأتي الدورة الأولى من المهرجان تحت شعار «سينما المستقبل»، وإن الهدف الرئيسي من «العين السينمائي» هو دعم صناع السينما الإماراتيين واحتضان المواهب الواعدة من أجل تنشيط الحراك السينمائي في الإمارات، والترويج السياحي لمدينة العين كوجهة مفضلة للمقيمين والزوار، مؤكداً أن المهرجان له أهداف ثقافية وبدأ التحضير له قبل عام. وأكد أن المهرجان ينظم مسابقات لأفلام من الإمارات، لإثراء المحتوى في عالم الفن السابع وإبراز أعمال صناع السينما الإماراتيين عبر الشاشة الذهبية.

وأشار سالمين إلى أن المهرجان يعتبر منصة سينمائية جديدة للمحترفين وللمواهب وللطلبة والهواة ولكل عشاق السينما في الإمارات سواء من المواطنين أو المقيمين، موضحاً أنه من خلال «سينما فيجن فيلمز»، الشركة المنظمة للمهرجان ومقرها «twofour54»، بدأ وضع اللوائح الفنية وخريطة البرمجة واختيار الأفلام المشاركة.

ولفت هاني الشيباني إلى أن أهداف المهرجان تتمثل في تطوير السينما الإماراتية وإبراز الإبداعات والإمكانات الفنية، وتنمية المعرفة الثقافية والسينمائية عند الطلبة والجمهور المحلي وصقل المواهب الشابة فنياً، ليكون بوابة لعرض الأفلام الإماراتية المتميزة.