أغنيات ولوحات استعراضية احتفالاً باليوم الوطني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:

محمد حمدي شاكر

يسارع عدد من الفنانين الإماراتيين والعرب المقيمين على أرض الإمارات، الزمن للانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على أغنياتهم المقدمة احتفالاً باليوم الوطني ال 47. وفي نظرة سريعة لأسماء المطربين الذين يجهّزون لأعمالهم خلال هذه الفترة وتفاصيل تلك الأغنيات، نجد أن البداية مع الشاعر علي الخوار أو «شاعر الوطن».

انتهى الخوار من كتابة كلمات أوبريت «القايد المفنود - دام عزك يا بو راشد»، ألحان عادل عبدالله، وإلى جانبه يشارك كل من الفنانين فايز السعيد، هزاع الرئيسي، أريام، فيصل الجاسم، عادل عبدالله، مزنة العامري، وفرقة دبا الحربية، بينما يتضمن أوبريت «وطني الأغلى» 8 لوحات استعراضية وفقرات دراميّة وأناشيد، من تأليف صالحة غابش، وبطولة عبدالله صالح، وألحان دينا سعد، وإخراج محمد بكر، وغناء نجم الشلة والعازي عبدالله المعمري، وحسن علي، بمصاحبة كورال أطفال الشارقة.

وعن الأعمال الأخرى، قال الخوار: أجهّز لحفل كبير يقام بمدينة رأس الخيمة، يقدّمه حسين الجسمي، وعيضة المنهالي، وبه العديد من الفقرات المميزة، أهمها فقرة «عازي جيس» مخصصة للحديث عن جبل جيس، وأغنية «أهل الشبايب» ألحان وغناء المطرب محمد سيف، و«أطفال الوطن» ألحان عادل عبدالله وغناء المجموعة.



فيما انتهى عادل الرئيسي من تسجيل أحدث أغنياته «شيوخ الوطن» ويقدّمها على طريقة «الديو» مع عمر المسعود، وهي من ألحانه، وكلمات محمد عبدالله الرئيسي.

ويقدّم فيصل الجاسم أوبريت «نهج زايد»، بمشاركة نخبة من الفنانين، إلى جانب حفل آخر يقدّم في مدينة خورفكان، وبعض إمارات الدولة.

وتعود زهرة المازمي إلى الساحة الشعرية الغنائية من خلال أحدث أغنياتها الوطنية «وطنا الغالي»، والتي لحّنها وغنّاها الإماراتي علي القصيلي، وتطرح بالإذاعات والمحطات الفضائية، تزامناً مع احتفالات الدولة.

ويقول الفنان أيمن رحال: أحضّر هذه الأيام عملاً وطنياً باللهجة الفلسطينية، يتم طرحه خلال أيام، ولم نستقر على اسم معين حتى الآن، ومجمل الأغنية عبارة عن سرد لمميزات دولة الإمارات التي طالما جعلتنا دوماً في سلم واستقرار، وتكون المشاركة الأولى لي كرد للجميل.

وانتهى الفنان رجب عبدالله من تسجيل أغنيتين من ألحانه، بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني، الأولى «جيش الإمارات»، من كلمات البدر، والثانية «مرفوع رأسك» كلمات ناصر بن مترف، ومن المقرر طرحهما هذا الأسبوع.