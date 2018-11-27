محمد بن زايد يحفّز الفضلي بطل العالم للجوجيتسو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، البطل الإماراتي عمر محمد الفضلي الفائز بلقب بطولة العالم للجوجيتسو فوق 21 سنة، التي أقيمت مؤخراً في السويد.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد البطل الإماراتي على إنجازه، الذي أحرزه في وزن 56 كجم ضمن المنافسات التي نظمها الاتحاد الدولي للعبة، بالتنسيق مع الاتحاد السويدي، وذلك بعد خوضه ثلاث مباريات حاسمة مع الكندي دينيس بينين، والبولندي ويجيكيتش جريز، والكازاخستاني نورزان سيدوالي، ليحلق بالذهبية.