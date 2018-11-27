«أيام الفجيرة الثقافية في إيطاليا» 2 ديسمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة

أعلنت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية عن تنظيمها «أيام الفجيرة الثقافية في إيطاليا» برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والتي تعقد فعالياتها في إطار «عام زايد» وتزامناً مع احتفالات الإمارات باليوم الوطني ال 47، في الفترة من 2 إلى 8 ديسمبر/‏ كانون الأول المقبل بالتعاون مع سفارة الإمارات في روما.

وأكد خالد الظنحاني رئيس الجمعية في مؤتمر صحفي عقد أمس الأول في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أهمية الفعاليات الثقافية التي تنظمها الجمعية، لتكون خير ممثل للدولة، ولإمارة الفجيرة في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الداعية إلى تعزيز الحضور الثقافي والمعرفي والتراثي في المحافل التي تتيح التواصل والتفاهم مع الثقافات والحضارات في الخارج.

وقال الظنحاني: «تسعى فعاليات أيام الفجيرة الثقافية إلى إبراز الوجه الحضاري للإمارات، حيث يتنوع البرنامج المقرر بين التراث والفنون والشعر والمسرح والمعارض الفنية التي توثق معالم الفجيرة الأثرية، لتكون في مجملها صورة حيّة عن الذاكرة الإبداعية والجمالية التي تجسد هوية المجتمع الإماراتي».

وأشار الظنحاني إلى أهمية دور المثقف الإماراتي كسفير في نقل الرؤية الثقافية للدولة عبر الاحتكاك مع الثقافات والحضارات الأخرى، مدركاً أهمية الرسالة التي تقع على عاتقه في إبراز الصورة المشرقة للإمارات، ومدى تأثيره في فكر الآخر.

وأوضحت سلمى الحفيتي، مديرة المهرجان، أن فعاليات أيام الفجيرة الثقافية في إيطاليا تتضمن مشاركة وفد الجمعية في احتفالية اليوم الوطني للدولة التي تنظمها سفارة الإمارات في روما، إلى جانب تخصيص جلسات شعرية وثقافية يحتضنها المتحف الوطني الروماني، وجامعتا «لويس» و «لاسابينزا»، ويقدمها مجموعة من الكتاب والمبدعينمي.