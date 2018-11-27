«الشارقة.. بوابة الإمارات المتصالحة» يحوّل وادي الحلو إلى واقع افتراضي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجح المكتب الإداري لملف «الشارقة.. بوابة الإمارات المتصالحة»، في تصوير جغرافيا وطبيعة وادي الحلو بتقنية الواقع الافتراضي، لتعريف الجيل الناشئ بأهمية هذا الموقع التاريخي، ودور الوادي وبقية المواقع المرشحة، في تشكيل تاريخ المنطقة، وذلك ضمن جهوده لإدراج ثمانية مواقع تمثل التراث الثقافي الإماراتي، على لائحة التراث العالمي في منظمة اليونيسكو.

جاء ذلك من خلال تعاون هو الأول من نوعه في مجال إحياء وترميم المواقع التراثية بالشارقة، بين «الشارقة.. بوابة الإمارات المتصالحة»، والجامعة الأمريكية في الشارقة، ونفذت مشروع الواقع الافتراضي كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة، بإشراف الدكتور فاركي بالاثوكيرل، عميد كلية العمارة، والبروفيسور زلاتان فيليبوفتش، أستاذ مشارك، رئيس قسم الفن والتصميم في الكلية.

وتتضمن قائمة المناطق المرشحة ضمن الملف، القرية التاريخية في وادي الحلو، ومدينة الشارقة التاريخية (قلب الشارقة)، وحصن الشارقة، ومحطة الشارقة الجوية (متحف المحطة)، ومعسكر المرقاب، وواحة وحصن الذيد، وقلاع فلي، والموقع الأثري في خورفكان.

وتتوزع المناطق المرشحة على امتداد إمارة الشارقة؛ إذ تقع أربع منها داخل مدينة الشارقة، واثنتان في المنطقة الوسطى، واثنتان أخريان على الساحل الشرقي للإمارة.

ويأتي مشروع التصوير الافتراضي لوادي الحلو، تقديراً للدور الذي لعبه الوادي في تاريخ الإمارة؛ إذ يُعد موقعاً تراثياً ثقافياً مهماً في الإمارات العربية المتحدة. ويتميز وادي الحلو بوفرة المياه وبطبيعته الجغرافية المحاطة بالجبال، والتي مكّنته من أن يكون طريقاً آمناً استخدمته قديماً القوافل المسافرة. وتحمي الوادي سلسلة من أبراج المراقبة الموجودة على جانبي مدخله؛ الأمر الذي عزز من استقرار وانتشار الأمن في قريته التاريخية، وبالتالي أتاح للأفراد القيام بنشاطاتهم الاقتصادية من زراعة وتصدير إلى المناطق الساحلية.

وقالت خلود الهولي، مديرة المكتب الإداري ل«الشارقة.. بوابة الإمارات المتصالحة»: «إن تعاون المكتب مع «أمريكية الشارقة» لتطوير عمليات تعريف المجتمع المحلي بالتراث الثقافي المرتبط بالمواقع المرشحة لليونيسكو، ينطوي على أهمية عميقة بالنسبة لكافة أطياف المجتمع، وذلك على كافة المستويات التراثية والثقافية والاجتماعية. وهذا جزء من استراتيجية مكتبنا لإعادة إحياء قصة وتراث المواقع الثمانية، وخلق حالة من التواصل بين الجيل الحالي والتراث الإماراتي الأصيل، عبر استخدام أساليب عصرية وتكنولوجية حديثة، مثل تقنية العالم الافتراضي التي تلقى استحساناً، وتجذب كافة الأعمار والطبقات المجتمعية».

وأضافت الهولي: «التعاون مع المؤسسات المحلية وإشراكها في مشروع الترشيح، جزء من رؤية المكتب الإداري الجوهرية، الرامية في واحد من محاورها إلى دمج المؤسسات وأفراد المجتمع المحلي في مشروع ترشيح الشارقة لقائمة التراث العالمي، الذي يُعتبر فخراً لكل إماراتي».

وأشارت إلى أن العمل مع مؤسسة تعليمية وأكاديمية مرموقة مثل الجامعة الأمريكية في الشارقة، هو تتويج لهذه الرؤية الاستراتيجية التي نسعى إلى أن تتواصل في المستقبل، عبر التعاون مع مؤسسات محلية إماراتية أخرى. وتتطلع كلية العمارة والفنون، والمكتب الإداري لملف الترشيح، إلى توسيع نطاق التعاون بينهما، لتطبيق فكرة الواقع الافتراضي، لشرح قصة ملف «الشارقة.. بوابة الإمارات المتصالحة»، وتوضيح أهمية المواقع المرشحة لليونيسكو على مستوى الإمارات والعالم، وسبب اختيارها لتمثيل فترة تطور متسارع شهدتها المنطقة.

وقال الدكتور بالاثوكيرل: «إنه لفخر لنا، العمل على مشروع يشرح تاريخ الشارقة الغني، ويُحيي تراثها وتراث الإمارات. لقد حاولنا من خلال هذا المشروع أن نبرز حكاية الماضي بطريقة تكنولوجية حديثة، ونأمل أن نكمل عملنا على المشروع، ليشمل جميع المناطق الثماني المرشحة في الملف.

ويضم فريق العمل على المشروع إضافة إلى فريق «أمريكية الشارقة» فريقاً من جامعة برلين للفنون في ألمانيا، بإدارة الباحث والمصمم بابلو دورنهيج من جامعة برلين للفنون، وفيليكس إتش بيك، من جامعة نيويورك في أبوظبي، إلى جانب فريق من مختبرات تقنيات السرد والمنشآت المكانية في جامعات نيويورك.