«الشارقة للكتاب» تروّج للمشهد الثقافي الإماراتي في الكويت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت «هيئة الشارقة للكتاب» مشاركتها في الدورة ال43 من «معرض الكويت الدولي للكتاب».

وعرّفت الهيئة في المعرض، الذي يحتفي هذا العام بالقدس عاصمة لفلسطين، الناشرين والأدباء والمهتمين في مجالات صناعة الكتب إلى الأحداث الثقافية، التي تنظمها إمارة الشارقة سنوياً.

وناقشت الهيئة روابط التعاون المشترك، التي تجمعها مع الجهات والمؤسسات الثقافية الكويتية؛ حيث عقدت سلسلة من اللقاءات الثقافية والحوارية مع عدد من الشخصيات والنُخب الثقافية الكويتية، وتطرقت من خلالها إلى ما تقدمه مدينة الشارقة للنشر؛ (أول مدينة حرّة للنشر في العالم)، من خدمات وتسهيلات للعاملين في مجال النشر عربياً وعالمياً، إلى جانب تقديم الشروح الخاصة عن الدورة ال37 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، الذي اختتمت فعالياته مؤخراً.

ونظمت الهيئة، خلال مشاركتها، أمسية شعرية إماراتية، تحت عنوان: «نسج الكلام»، شارك فيها: د.طلال الجنيبي، وشيخة المطير، وأدارها سالم الرميضي. كما عقدت ورشة بعنوان شهادات إبداعية (في سيرة الفجر والحب والكتابة)، شارك فيها الكاتب ناصر الظاهري، وإيمان اليوسف وأدارتها مريم الموسوي.

وحظي جناح الشارقة، بزيارة محمد ناصر عبدالله الجبري، وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي، ورحمة حسين الزعابي، سفير الإمارات لدى الكويت، ود. عيسى الأنصاري، الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، إلى جانب عدد من الشخصيات الثقافية والدبلوماسية الكويتية.

وخلال الزيارة، قدّم أحمد بن ركاض العامري، لمحمد الجبري نسخة من رواية «بيبي فاطمة وأبناء الملك»؛ وهي أحدث الأعمال الأدبية التاريخية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

وقال أحمد بن ركاض العامري،: «تأتي مشاركة الهيئة في المعرض في إطار تقديم نموذج الثقافة الإماراتية إلى العالم العربي، وضمن جهود تعريف القرّاء والمثقفين بالكتّاب والمبدعين الإماراتيين، وما تقوده الشارقة من جهود؛ تترجم من خلالها رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، في دعم مقومات الحراك المعرفي المحلي، وفتح قنوات التواصل مع مختلف الفعاليات الثقافية العربية».