«سي إن إن»: جامع الشيخ زايد مركز عالمي لدعم التواصل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصف موقع «سي إن إن» الأمريكي جامع الشيخ زايد الكبير بأنه أحد أفضل أماكن الجذب السياحي في أبوظبي؛ إذ يستقبل سنوياً الملايين من الزوار من كل أنحاء العالم.

وذكر الموقع في تقرير مفضل أن جامع الشيخ زايد الكبير اختير في العام الماضي كثاني أفضل معلم سياحي في العالم، بحسب «تريب أدفايزر»، بناء على آراء المسافرين من حول العالم، متفوقاً على أماكن مشهورة جداً.

وأوضح التقرير أن الجامع، زاره أكثر من 3.4 مليون شخص، وتم تصميمه ليكون بمثابة مركز عالمي رائد لدعم التواصل بين ثقافات العالم.

وبين الموقع أن الجامع يستوعب أكثر من 40 ألف مصلٍّ، ولديه 3 أرقام قياسية عالمية بموسوعة «جينيس»، بأكبر سجادة يدوية الصنع، وأكبر ثريّا، وأكبر قبة.