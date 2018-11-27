تسريبات تكشف مواصفات هاتف جوجل القادم "Pixel 3 Lite"

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كتب - عاصم الأنصاري:
كشفت تسريبات تقنية عن مواصفات هاتف شركة جوجل الأمريكية القادم "Pixel 3 Lite".
ووفق ما ذكر موقع عالم التقنية، سيأتي الهاتف بشاشة LCD بحجم "5.5 بوصة" و بدقة FHD، ويعمل بمعالج "سناب دراجون 670"، ونظام "أندرويد 9.0".
كما يتضمن ذاكرة وصول عشوائي "4 جيجابايت"، وذاكرة تخزين داخلية "32 جيجابايت".
ويضم الهاتف كاميرا حلفية بدقة " 12 ميجابكسل"، وكاميرا أمامية بدقة " 8 ميجابكسل"، وتأتي بطاريته بسعة 2915 مللي/أمبير.
وسيحمل الهاتف مستشعراً لبصمة الاصبع، ومنفذ 3.5mm للصوت مع منفذ تايب C، كما أنه لن يحمل أي معايير لمقاومة الماء، وسيأتي بهيكل من البلاستيك.
ووفقًا لتقارير، سيتم طرح الهاتف بسعر 400 إلى 500 دولار، مطلع العام المقبل. © متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content 1
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