شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: بوجدانوف ناقش مع رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية تسوية الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف، أمس الإثنين، مع رئيس "منصة موسكو" للمعارضة السورية قدرى جميل تسوية الأزمة السورية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء أمس الإثنين، عن الخارجية الروسية فى بيان قولها إنه :"خلال المحادثة ناقش الجانبان بشكل معمق سبل دفع التسوية السياسية فى سوريا، على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج مؤتمر الحوار الوطنى السورى فى سوتشى".

وعقد الاجتماع عشية الجولة القادمة من المحادثات حول سوريا فى أستانا، التى تجري، يومى 28 و29 نوفمبر الجارى، بمشاركة الدول الضامنة الثلاث ، روسيا وتركيا وإيران ، وبحضور وفدى المعارضة والحكومة السورية، إضافة إلى مراقبين من الأمم المتحدة والأردن.

ويحتل البحث عن التسوية السياسية الأولوية بعد سنوات من الصراع منذ عام 2011، وخاصة من خلال منصتى أستانا وجنيف، وكذلك البحث عن سبل إعمار سوريا وعودة اللاجئين.

وتعمل روسيا كذلك، إلى جانب شركائها الرئيسيين فى إطار صيغة أستانا (تركيا وإيران) والمبعوث الأممى الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستورى فى سوريا.