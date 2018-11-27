هادي يجري تعديلات وزارية تطال ٣ من حزب الإصلاح اليمني

وبحسب نص القرارا الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد تضمنت القرارات الصادرة تعيين كل من: © REUTERS / Khaled Abdullah 1- د. نجيب منصور حميد العوج وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي. 2- م. محمد عبدالله صالح ناصر العناني وزيراً للكهرباء والطاقة. 3- علي هيثم علي عبدالله وزيرا للعدل. 4- أنيس عوض حسن باحارثة مديرا لمكتب رئيس مجلس الوزراء. ونصت المادة الثانية من القرار على تعيين الأشخاص التالي ذكر أسمائهم نواب وزراء في الوزارات الموضحة قرين كل اسم وهم: 1- سالم صالح بن بريك نائباً لوزير المالية. 2- م. عبدالله أحمد محمد هاجر نائباً لوزير الكهرباء والطاقة. وأحال هادي المسؤولين الذين تمت الإطاحة بهم إلى عضوية مجلس الشورى وهم: 1- م. عبدالله محسن الاكوع. 2- د. محمد سعيد السعدي. 3- د. منصور علي أحمد البطاني. 4- اللواء /علي بن راشد الحارثي. في سياق آخر، أعلنت القوات الحكومية المشتركة المدعومة من التحالف، أمس الاثنين، السيطرة على موقع تابع لمسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في مدينة الحديدة غربي اليمن.

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