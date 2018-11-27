شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنذار المبكر» ينبه سكان 4 مناطق من الضباب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجَّه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بتدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب، على مناطق: مكة المكرمة والباحة وعسير والشرقية. وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل “تويتر”، مساء الاثنين، أن الحالة تنتهي في المناطق الأربع الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء – بمشيئة الله-.

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