شكرا لقرائتكم خبر عن تقني يحذر من خدعة مواقع سرقة الحسابات وكلمات السر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكد الخبير التقني ياسر الرحيلي أن نصف مواقع التصيد التي تستهدف سرقة الحسابات وكلمات السر تستخدم بروتوكول https وبها القفل الأخضر. وأضاف الرحيلي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه لا يمكن الاعتماد على وجود القفل فقط لتثق في الموقع.

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