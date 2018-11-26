شكرا لقرائتكم خبر عن إمارة المدينة تطلق قنوات جديدة لاستقبال بلاغات قصور الخدمات والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
إنفاذاً لتوجيهات أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أطلقت إمارة منطقة المدينة المنورة عدة قنوات لاستقبال بلاغات المواطنين حول القصور في الخدمات والعمل على متابعة معالجتها مع الجهات المعنية.
وقالت الإمارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في ” تويتر” إنه تم إطلاق قنوات لاستقبال بلاغات المواطنين حول القصور في الخدمات والعمل على متابعة معالجتها مع الجهات المعنية بتقديم تلك الخدمات، وذلك من خلال قنوات التواصل وهي: الاتصال المجاني على الرقم 8004220013 ، وواتساب أعمال 00966148213383، بالإضافة للإيميل: Med – [email protected]
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