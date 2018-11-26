شكرا لقرائتكم خبر عن «قياس»: موعد جديد لاختبارات المعلمين المؤجلين بالليث والدمام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للقياس، إبراهيم الرشيد، أن المركز سيتواصل قريباً مع من تم لهم تأجيل اختبار كفايات المعلمين والمعلمات “قياس” بمدينة الدمام ومحافظة الليث؛ لتحديد موعد جديد لهم يتمكنون فيه من تقديم الاختبار.‪

وكان مركز القياس قد أجل بعض مواعيد اختبار الكفايات للمعلمين والمعلمات في الدمام والليث؛ بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها تلك المناطق نهاية الأسبوع الماضي.