بالصور.. إطلاق قنابل الغاز باتجاه مهاجرين حاولوا عبور الحدود الأمريكية

أطلقت الشرطة الأمريكية قنابل الغاز المسيلة للدموع على المهاجرين عندما حاولوا، الأحد، عبور الحدود في مدينة "تيخوانا" المكسيكية باتجاه الأراضي الأمريكية.



وذكرت وسائل إعلام أن نحو 500 من المهاجرين الذين شاركوا في تظاهرة سلمية إلى جانب الحدود، وبينهم نساء وأطفال، توجهوا إلى الحاجز الحديدي على المعبر الحدودي، وحاولوا اجتيازه في محاولة لدخول الأراضي الأمريكية، وتمكن مئات المهاجرين بتجاوز الحاجز الأول قبل أن تلقى باتجاههم قنابل مسيلة للدموع، في حين كانت مروحيات أمريكية تحلق في أجواء المنطقة الحدودية على علو منخفض.





وفضل عدد من المهاجرين العودة إلى داخل الأراضي المكسيكية، في حين واصل آخرون تقدمهم باتجاه الأراضي الأمريكية.

من جانبه، أعلن مكتب "سان دييجو" للوكالة الفيدرالية للجمارك وحماية الحدود عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إقفال الحدود أمام السيارات والمشاة حتى إشعار آخر.

عقب ذلك أعلن حرس الحدود الأمريكيون أنهم أعادوا فتح نقاط العبور بين مدينتي تيخوانا المكسيكية وسان دييجو الأمريكية بعدما أغلقتها لبعض الوقت إثر محاولة مئات المهاجرين اجتياز الحدود لدخول الأراضي الأمريكية.

وقال فرع سان دييجو للوكالة الفيدرالية للجمارك وحماية الحدود الأمريكية في سلسلة تغريدات إنّه تم أولاً استئناف عبور المشاة ومن ثم عبور السيارات.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بنشر 6 آلاف جندي أمريكي على الحدود مع المكسيك؛ لمنع المهاجرين من دخول الأراضي الأمريكية.

وكان نحو 5 آلاف مهاجر وصلوا خلال الأيام القليلة الماضية إلى "تيخوانا" بعد أن قطعوا نحو 4 آلاف كيلومتر خلال نحو شهر، هاربين من العنف والفقر في هندوراس بشكل خاص، على أمل الدخول إلى الأراضي الأمريكية.



