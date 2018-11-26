الان تتابع مسبار ناسا “إنسايت” يصل المريخ ويرسل أول صورة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل المسبار “إنسايت” التابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، الاثنين، أول صورة من كوكب المريخ بعد نجاحه في الهبوط على سطح الكوكب الأحمر.

ويتوج الهبوط رحلة استغرقت 6 أشهر بعد أن قطع المسبار 548 مليون كيلومتر في رحلته من الأرض، حيث انطلق من ولاية كاليفورنيا مايو الماضي في بداية مهمة تستغرق عامين لدراسة أعماق المريخ.

وبات المسبار “إنسايت” أول مركبة فضاء أميركية تهبط على سطح المريخ منذ وصول المستكشف الطواف “كيريوسيتي” قبل 6 سنوات، وأول مركبة مخصصة لاستكشاف ما تحت سطح المريخ. وكانت صحيفة “تايمز” البريطانية قالت، السبت، إن المسبار “إنسايت” سيقوم بأول رحلة لاستكشاف المناطق الداخلية العميقة لكوكب المريخ، إذ ستقوم إحدى أذرعه بالحفر أسفل السطح، في حين ستتكفل أخرى بالاستماع إلى ما يجري في باطنه.

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