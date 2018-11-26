حوار| معارض سوري: المعارضة مجبرة على إبداء مرونة أكثر بشأن مصير الأسد

إلى نص الحوار..
هل يمكن أن تقبل المعارضة السورية ببقاء بشار الأسد على رأس السلطة؟
لكنّها أليست في حاجة إلى مرونة في تعاملها مع المجتمع الدولي؟
نعم.. المعارضة مجبرةٌ على التعاطي دوليًّا بمرونة أكبر نظرًا لأنّ الملف السوري أصبح يدار إقليميًّا ودوليًّا.
هل يمكننا تحديد أكبر خطر يواجه سوريا حاليًّا؟
وماذا عن التغيير الديموغرافي إبان حكم حافظ الأسد؟
وماذا فعلت سياسات بشار؟
سياسات الأسد الابن أدّت إلى انهيار التوازنات التي أسس لها الأب وبدأت تطفو على السطح مشكلة ديموغرافية نتيجة أسباب عديدة.
ماذا عن هذه الأسباب؟
أول الأسباب هي الاستراتيجية الإيرانية التي تحاول إحداث تحول في نسيج المجتمع السوري من خلال سياسة نشر التشيع تحقيقًا للحلم الفارسي الصفوي القاضي بتدمير العرب السنة وإخضاعهم وإذلالهم.
أيضًا موجات النزوح والهجرات التي استهدفت المنطقة الشرقية على وجه الخصوص على خلفية أزمة الجفاف التي عصفت بالمنطقة، والتي أدّت إلى انخفاض الوجود المسيحي نتيجة الهجرة إلى أوريا وهجرة العرب والكرد باتجاه مراكز المدن.
وهل لعب الوضع الاقتصادي دورًا في هذه الحالة؟
الوضع الاقتصادي المتردي دفع إلى زيادة عدد المهاجرين إلى أوروبا ودوّل الخليج.
حدثّنا عن الدور الإيراني؟
مع توضح معالم المشروع الإيراني بتغيير الديموغرافية السورية برعاية نظام الأسد، تمّ تبني سياسة العنف بأقصى درجاته لإجبار سكان مدن وبلدات بأكملها على إخلائها.
على أي أساس جرى ذلك؟
هل هناك أمل لعودة هؤلاء إلى مدنهم؟
نلحظ أنّ هناك تخطيطًا من قِبل النظام وإيران للحيلولة دون أن يعود هؤلاء المهجّرون إلى مدنهم وبلداتهم، وهذا يؤسّس لحروب أهلية طويلة إذا لم يتم تدارك الأمر من خلاله طرحه على طاولة مفاوضات الحل السياسي العتيد وبإشراف أممي.
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