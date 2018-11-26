شكرا لقرائتكم فوز لائحة غسان الأمين في إنتخابات نقابة الصيادلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة | منذ 22 ساعة في 26 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 26 نوفمبر 2018 / 00:08

فازت اللائحة التي يرأسها النقيب غسان الأمين كاملة في إنتخابات ​نقابة الصيادلة​ في لبنان. وتضم اللائحة لمجلس النقابة: النقيب صالح دبيبو، النقيب زياد نصور، دوري بدورة، ايمن باز، كريكور سحاقيان، ماري غصوب، طوني يوسف، شوقي الشماس وزياد الحاج شحادة.



وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللائحة مدعومة من "​الحزب التقدمي الاشتراكي​"، حزب "الكتائب" "​حزب الله​" و"​حركة أمل​" وحزب "الطاشناق".

وأعلن قطاع الصيادلة في "الحزب التقدمي"، فوز لائحة "لنقابة فاعلة ومنتجة" برئاسة النقيب الأمين، مهنأ الفائزين، وداعيا إلى "إعادة العمل النقابي إلى أعلى مستوياته الوطنية بعيدا من المتاهات الطائفية والمذهبية وعن الزواريب السياسية الضيقة صونا للمهنة والنقابة والوطن".