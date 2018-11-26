شكرا لقرائتكم الاتحاد الأوروبي يُقرّ اتفاق «الطلاق»... ويطالب البرلمان البريطاني بتبنّيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بروكسيل، لندن - أ ف ب، رويترز | منذ 22 ساعة في 26 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 25 نوفمبر 2018 / 22:45

صادق قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسيل أمس، على اتفاق لخروج المملكة المتحدة من التكتل (بريكزيت)، وعلى إعلان يحدّد علاقات الجانبين بعد «الطلاق».



وتحدث رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن «مأساة»، واتفق مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على أن الاتفاق «هو الوحيد الممكن»، وحضّ مجلس العموم (البرلمان) البريطاني على إقراره. أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فاعتبر أن «بريكزيت» يبرز حاجة الاتحاد إلى «إعادة تأسيس».

وبعد نحو نصف ساعة على بدء قمة استثنائية لزعماء التكتل، أقرّ هؤلاء الاتفاق الذي يحدّد شروط الانسحاب البريطاني في 29 آذار (مارس) 2019، كما تبنّوا «إعلاناً سياسياً» من 26 صفحة، يحدّد مستقبل علاقات التجارة الحرة بين الطرفين.

ووَرَدَ في البيان الختامي للقمة أن «المجلس الأوروبي يوافق على اتفاق انسحاب المملكة المتحدة وإرلندا الشمالية من الاتحاد الأوروبي ومن الهيئة الأوروبية للطاقة النووية»، مؤكداً العمل لإرساء «أقرب علاقة ممكنة» مع لندن بعد «الطلاق».

و «الإعلان السياسي» يتضمّن ملفات تتعهد فيها الدول الـ27 التزام «الحذر» حيال لندن في تطبيق الاتفاقات المتعلّقة بها، مثل «المنافسة النزيهة» في الاقتصاد. وأمام الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة 17 شهراً للتفاهم حول «اتفاق الانسحاب» و «الإعلان السياسي». وشكر قادة تلك الدول ميشال بارنييه، أبرز المفاوضين الأوروبيين في ملف «بريكزيت»، «على جهود مضنية» و «مساهمته في الحفاظ على الوحدة بين الدول الـ27 الأعضاء طيلة فترة المفاوضات» مع لندن. وشدد قادة الدول الأوروبية على ضرورة إبرام اتفاق مع بريطانيا حول الصيد البحري «حتى قبل انتهاء الفترة الانتقالية» التي تلي خروجها من الاتحاد. وكتب هؤلاء في نصّ أُضيف بناءً على إلحاح دول مثل فرنسا وهولندا، أن «اتفاقاً حول الصيد البحري هو مسألة أولوية، ويجب أن يستند إلى أمور بينها مبادئ الوصول المتبادل والحصص المعمول بها».

ووَرَدَ في النصّ أن اتفاقاً مستقبلياً حول الصيد البحري «يجب أن يُبرم قبل نهاية الفترة الانتقالية» بعد «بريكزيت»، والتي ستستمر حتى أواخر 2020 ويمكن تمديدها لسنتين باتفاق مشترك. واشترطت دول كثيرة لإبقاء وصول منتجات صيد البريطانيين إلى السوق الأوروبية، وصول الأوروبيين إلى المياه الإقليمية البريطانية. وقال مصدر في أوساط ماكرون: «الوصول إلى المياه البريطانية أولوية».

وينصّ اتفاق «الطلاق» على أن يستمر الصيادون الأوروبيون خلال الفترة الانتقالية في الوصول إلى المياه الإقليمية البريطانية، على ان يلتزم البريطانيون حصص الصيد الأوروبية. وكتب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك على «تويتر»، أن الدول الـ27 «أقرّت اتفاق الانسحاب والإعلان السياسي حول العلاقات المستقبلية» بين لندن وبروكسيل. وكان قال في رسالة الدعوة إلى القمة: «لم يكن أحد يريد إلحاق هزيمة بأحد، بل كنا جميعاً نبحث عن اتفاق عادل. أعتقد أننا توصلنا في نهاية الأمر إلى أفضل تسوية ممكنة». واعتبر أن الدول الـ27 «اجتازت بنجاح اختبار الوحدة والتضامن».

وتحدث يونكر عن «يوم حزين»، قائلاً: «إنه يوم حزين. خروج بريطانيا، أو أي دولة أخرى، من الاتحاد الأوروبي لا يدعو إلى الابتهاج ولا الاحتفال، إنها لحظة حزينة، إنها مأساة». وأضاف: «إنه افضل اتفاق ممكن، إنه الاتفاق الوحيد الممكن. وأدعو جميع مَن سيصادقون عليه مجلس العموم (البرلمان البريطاني) إلى أخذ هذه الحقيقة في الاعتبار».

أما بارنييه، فوصف الاتفاق بأنه أساس لعلاقات وثيقة في المستقبل، مشدداً على أن الاتحاد سيبقى «شريكاً وصديقاً وحليفاً» للمملكة المتحدة بعد «الطلاق». وأضاف أنه عمِل خلال المفاوضات «الشديدة الصعوبة والتعقيد، مع المملكة المتحدة (ولم يعمل) إطلاقاً ضدها»، داعياً «الجميع إلى الاضطلاع بمسؤولياته».

ولفت رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، إلى أن «ماي بذلت جهوداً كبرى من أجل اتفاق جيد»، متحدثاً عن «نتيجة مقبولة بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي». وأعرب عن ثقته بقدرة ماي على تمرير الاتفاق في البرلمان البريطاني، قائلاً: «هذا أقصى ما يمكننا فعله».

وحذرت رئيسة ليتوانيا داليا غريباوسكايتي من أن «طريق عملية الخروج ما زال طويلاً»، فيما قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن بلاده ستسعى إلى إجراء محادثات في شأن السيادة المشتركة على منطقة جبل طارق، بمجرد انسحاب بريطانيا من الاتحاد. وأضاف أنه أبلغ ماي برغبته في «تسوية نزاع دائر منذ أكثر من 300 سنة».

ماكرون وماي

ولاحظ ماكرون «لحظة حرجة بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي»، معتبراً أنه يحتاج إلى «إعادة تأسيس». وأضاف: «هذا يكشف أن الاتحاد يعاني ضعفاً، (لكنه) قابل للتحسين». ووصف الاتفاق مع لندن بأنه «جيد»، مستدركاً أن العلاقات المستقبلية معها «لا تزال تتطلّب تحديداً». وتابع: «واضح أن المملكة المتحدة ستواصل الاضطلاع بدور مهم يمكن أن يتطوّر». وذكر أن خروج بلد شكّك منذ وقت طويل في إمكان اندماج أعمق بين دول الاتحاد، ليس محلّ احتفاء أو حداد، بل هو خيار اتخذه البريطانيون بحرية.

وتطرّق الرئيس الفرنسي إلى إمكان رفض البرلمان البريطاني اتفاق «بريكزيت»، قائلاً: «لا أستطيع تخمين شيء في ما يتعلّق بتصويته. وفي هذه الحالة فإن الأمر واضح جداً: سيكون على بريطانيا تقديم اقتراحات. ولكن علينا مسؤولية أن نكون مستعدين لكل الخيارات، وهذا ما فعلناه».

في المقابل، جدّدت ماي دفاعها عن الاتفاق، قائلة: «إذا كان الناس يعتقدون بإمكان إجراء مزيد من المفاوضات، الأمر ليس على هذا النحو. إنه الاتفاق المطروح، الأفضل والوحيد الممكن». وأضافت أنها ستسعى إلى إقناع النواب بدعمه، من خلال نشر تحليلات والحديث إلى مواطنين، ومنبّهة إلى أن رفض الاتفاق يعني أن بريطانيا ستواجه مزيداً من الغموض.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية وجّهت «رسالة إلى الأمّة» ورد فيها أن الاتفاق «يحترم نتيجة» الاستفتاء الذي نُظم عام 2016 حول «بريكزيت». وتابعت أن الاتفاق سيُتيح «لحظة من التجدّد والمصالحة»، معتبرة أنه «سيكون في مصلحتنا الوطنية، ويعمل من أجل كامل بلادنا وجميع سكّانها». وأضافت: «إنه اتفاق لمستقبل أكثر إشراقاً، يُتيح لنا اغتنام الفرص أمامنا. ستكون لدى البرلمان الفرصة لفعل ذلك خلال أسابيع، من خلال تصويت مهم. سأنفذ حملة بكلّ ما أوتيت من قوة، للفوز بهذا التصويت».

لكن «الحزب الوحدوي الديموقراطي» في إرلندا الشمالية، الداعم الرئيس لحكومة ماي في البرلمان، يرفض الاتفاق. وقالت رئيسة الحزب أرلين فوستر إن «اتفاق (الثقة والدعم) لا يزال سارياً»، في إشارة إلى توافق حزبها على دعم حكومة ماي، في مقابل زيادة مبدئية في موازنة بلفاست تبلغ بليون جنيه إسترليني. واستدركت: «إذا بلغنا وضعاً وافق فيه البرلمان على دعم الاتفاق، سنُضطر بوضوح إلى مراجعة اتفاق الثقة والدعم. أعتقد بوجوب أن نستغلّ الوقت للبحث عن طريق ثالث، مختلف وأفضل». والحزب غاضب من خطة «شبكة أمان»، التي يخشى أن توجد حدوداً مع بريطانيا.