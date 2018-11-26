شكرا لقرائتكم الخارجية اللبنانية تحض مجلس الامن على محاسبة اسرائيل لإغراقها سفينة لاجئين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 22 ساعة في 26 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 25 نوفمبر 2018 / 23:54

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان أن "بعد اعتراف العدو الاسرائيلي بالجريمة التي قامت بها قواته سنة 1982 قبالة السواحل الشمالية للبنان، حيث أغرقت سفينة تقل على متنها لاجئين، ما أدى الى مقتل 25 شخصا مدنيا. تستذكر الوزارة هذه الحادثة بكثير من الأسى والحزن، وتاريخ العدو معروف بقتل المدنيين والاعتداء على المنشآت الخدماتية".



وإذ رفضت الخارجية "نتائج تحقيقات العدو باعتباره جريمة الحرب هذه خطأ في التقدير"، دعت "جميع الدول لا سيما الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى ادانة إسرائيل وإصدار القرارات المناسبة في حقها لكي لا تبقى جرائمها عصية عن المحاسبة". وقالت: "سيبقى لبنان، ووزارة الخارجية والمغتربين كأداته الديبلوماسية، السد الحصين للوقوف في وجه أي إعتداء إسرائيلي على لبنان وشعبه".