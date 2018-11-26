ولي العهد السعودي يصل القاهرة الاثنين

يصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، الاثنين، في زيارة تستغرق يومين، من المنتظر أن تتضمن عقد جولة مباحثات مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي. وفقا للرئاسة المصرية.
وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن زيارة ولي العهد السعودي "ستتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض."
وكان ولي العهد السعودي، قد غادر، الأحد، دولة الإمارات العربية المتحدة إلى البحرين، ضمن جولة عربية تشمل عددا من الدول.
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