القوات الحكومية تستعيد موقعا في الحديدة... "وأنصار الله" تعلن قنص سودانيين

أفادت وكالة "2 ديسمبر" الناطقة باسم المقاومة الوطنية حراس الجمهورية التي يقودها العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، أن "الميليشيا الحوثية حاولت فجر اليوم التسلل إلى الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء بمدينة الحديدة، بغطاء ناري كثيف من أسلحة ثقيلة ومتوسطة استهدفت بعضها مجمع إخوان ثابت الصناعي".

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وأضافت "أسكتت القوات مصادر تلك النيران، وتقدمت وحدة من الكتيبة السادسة في اللواء الثاني حراس الجمهورية، لتطهر موقعا للميليشيا في أرضية بشارع صنعاء، ظلت تستخدمه في قصف مجمع إخوان ثابت".

وأشارت إلى "استعادة صاروخ للميليشيا تطلق عليه (بدر) وقذائف مدفعية نهبتها من مخازن الدولة في وقت سابق".

من جهة ثانية، أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن مقاتلي "أنصار الله" شنوا هجوماً على مواقع للقوات المشتركة جنوب وشرقي مدينة حيس الواقعة جنوب شرقي الحديدة، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من العسكريين وإعطاب آلية.

إلى ذلك، ذكر المصدر أن القوات المشتركة حاولت استعادة مواقع خسرتها اليوم في منطقة الجاح الأسفل في مديرية بيت الفقية جنوب الحديدة، إلا أن مقاتلي "أنصار الله" تصدوا لها وألحقوا بها خسائر في الأرواح والعتاد.

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على صعيد آخر، نصبت وحدة الهندسة في "أنصار الله" كميناً بعبوة ناسفة لمدرعة تابعة للقوات الحكومية شرق مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، أدى إلى إعطابها ومقتل طاقمها، حسب المصدر.

في سياق متصل، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" ان مقاتلي الجماعة قنصوا جنديين سودانيين من القوات المشاركة ضمن التحالف العربي، شمال شرقي مديرية الدريهمي.

هذا وعاود طيران التحالف غاراته على محافظة الحديدة.

ووفقاً لـ" المسيرة"، شن طيران التحالف 5 غارات على قرى الكوعي والسولة والشجن في مديرية الدريهمي، واستهدف بثلاث غارات منطقة كيلو 16 وشمال شارع الخمسين ومحيط جولة يمن موبايل في منطقة 7 يوليو بمديرية الحالي.