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شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تضبط مخالفات بمراكز الحجامة في الرياض (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نفذت إدارة الشؤون الصحية بالرياض جولات تفتيشية على مراكز الحجامة، بمشاركة عدة جهات حكومية، وتم ضبط عدد من المخالفات الصحية.
وناشدت صحة الرياض، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، الجميع برصد الممارسات غير القانونية، والإبلاغ عن مرتكبيها بالاتصال هاتفياً على رقم 937.
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