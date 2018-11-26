شكرا لقرائتكم خبر عن احتراق مركبة في تصادم مروري بطريق الحرمين بجدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) عن وقوع حادث تصادم بين مركبتين واحتراق إحداهما بمحافظة جدة، بطريق الحرمين. وأضاف المركز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه ورد بلاغ من مواطن يفيد بوقوع تصادم بين مركبتين، وتسبب الحادث في احتراق إحداهما، بمحافظة جدة، طريق الحرمين شمال كبرى الجامعة، بدون إصابات بفضل الله. وأضاف المركز الوطني للعمليات الأمنية أن الجهات المختصة باشرت الحادث على الفور.

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