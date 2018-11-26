محمد بن سلمان وملك البحرين يبحثان سبل تطوير التعاون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الملك حمد بن عيسى آل خليفة والأمير محمد بن سلمان آل سعود
عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مساء الأحد، جلسة مباحثات مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.
جرى خلال الجلسة استعراض مجالات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتطويرها، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.
وفي بداية الجلسة، في قاعدة الصخير الجوية بمملكة البحرين، رحب الملك حمد بن عيسى بزيارة ولي العهد السعودي لمملكة البحرين، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة وما تتميز به العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين.
فيما عبر الأمير محمد بن سلمان عن شكره لملك البحرين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
ومنح ملك البحرين وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة لولي العهد السعودي تقديراً لجهوده في دعم وتعزيز العلاقات السعودية البحرينية.
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