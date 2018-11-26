هذا الموضوع رصد صور حية لهاتف Nova 4 من هواوي مع تصميم يضم ثقب في الشاشة ظهر على التقنية بلا حدود.
في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار لشركة سامسونج لترقب إطلاق إصداراها الأول مع شاشة Infinity-O، رصدت صور على الطبيعة لهاتف Nova 4 بفتحة مدمجة في الشاشة للكاميرة الأمامية.
ظهر هاتف هواوي Nova 4 في صور حية مع تصميم يضم ثقب مدمج في الشاشة للكاميرة الأمامية، حيث يأتي الثقب في الجهة العلوية اليسرى من تصميم الهاتف.
كما تكشف الصور عن تصميم بإطارات جانية نحيفة في هاتف Nova 4، مع حواف ضئيلة إلى حد ما في الحواف العلوية للشاشة وأيضاً في الجزء السفلي من تصميم الهاتف، إلا أن حجم الإطارات لا يظهر بشكل واضح جداً نظراً لإستخدام حافظة تحجب تصميم الهاتف إلى حد ما.
أيضاً وفقاً للصور يظهر هاتف Nova 4 مع مدخل للسماعات 3.5مم، والذي يأتي في الجزء العلوي من تصميم الهاتف، أيضاً من المتوقع أن يضم الهاتف منفذ USB C في الجزء السفلي، مع توقعات أيضاً برقاقة معالج Kirin 980 في الهاتف، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وواجهة مستخدم EMUI 9 مع نظام Android 9 Pie.
يذكر أن هواوي أطلقت إعلان تشويقي مؤخراً لهاتف يضم تصميم بكاميرة أمامية مدمجة في الشاشة، إلا أن العملاق الصيني لم تكشف عن عنوان الهاتف المرتقب إطلاقه خلال الفترة القادمة، لكن مع هذه التسريبات قد يكون هاتف Nova 4 هو الإصدار المتوقع إطلاقه قريباً.
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هذا الموضوع رصد صور حية لهاتف Nova 4 من هواوي مع تصميم يضم ثقب في الشاشة ظهر على التقنية بلا حدود.
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