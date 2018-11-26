شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "التخطيط العراقية": القضاء على الفقر ومشكلة السكن لمواجهة العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال عبد الزهرة الهنداوى، المتحدث الرسمى لوزارة التخطيط العراقية، أن هناك عشوائيات كثيرة ظهرت فى البلدان العراقية نتيجة للحالة الاقتصادية التى عانت منها البلاد خلال الفترة الماضية.

وأضاف "الهنداوى"، خلال لقاء له على قناة "الغد" الإخبارية، أن ظاهرة العشوائيات بدأت تظهر بوضوح فى العراق بعد عام 2013 بعد التغير الذى شهده العراق فى هذا العام، مشيرًا أن هناك سببان رئيسيان لظهور هذه الظاهرة هو الأول ضعف القوانين الذى يمنع حدوث هذه التجاوزات، والثانى: تفاقم أزمة السكن فى الثامنيات والذى توقف مشاريع السكن بسبب الحروب التى حدثت فى العراق.

وأوضح أن انحصار الاستثمار فى السكن أدى إلى تفاقم الأزمة وتضاعفها بالعراق، مشيرا إلى أن ارتفاع عدد السكان فى العراق سنوية بمعدل 2.5% وهذا مع توقف عملية بناء السكن بالدولة، مشيراً إلى أن القضاء على الفقر وحل مشكلة السكن يساهم فى رفع الحالة الاجتماعية للسكان والقضاء على ظاهرة العشوائيات بالعراق.