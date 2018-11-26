مومو كمان.. بقلم الطاهر ساتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

:: على سبيل المثال، في إبريل العام 2017، وبالتزامن مع إعلان شركة الخطوط الجوية السودانية عن شروعها في حصر أموالها وخسائرها بالمحطات الخارجية بغرض (التصفية) ، دشنت الخطوط الجوية السعودية أولى رحلاتها القادمة من مدينة جدة إلى مدينة بورتسودان..وفي الخاطر، رد فعل الوالي السابق بالبحر الأحمر علي حامد و أعضاء حكومته وبعض سادة السلطات المركزية، وكانوا قد احتشدوا واحتفلوا بمناسبة التدشين، و هللوا و كبروا في مطار بورتسودان .. ثم طالبوا الخطوط السعودية بالمزيد من الرحلات..!!

:: يومها شبهت حال الوالي علي حامد وإخوانه بالولاية والمركز – وهم يفرحون برحلات الشركة السعودية التي حلت محل رحلات الشركة السودانية – بحال عم مرسي .. إذ كان عم مرسي يبتهل عقب كل صلاة : ( اللهم افتح أبواب رحمتك لحاج خليل وأرزقه رزقاً طيباً ومباركاً) .. وعندما يسألوه : لماذا تنسى نفسك وتخص خليل بهذا الدعاء؟، فيرد : (خليل زول كويس، لمن أفلس بيسلفني، ولمن ربنا يديهو قروش كتيرة ح أستلف منو بقلب قوي)..!!

:: وهكذا تقريباً لسان حال وزارة النفط السودانية وهي تحتفي – يوم السبت الفائت – ببداية العمل في حقل ثارجاث النفطي بجنوب السودان.. وبعد تأكيده لوجود ما أسماه بالاحتياطي الضخم، وعزم الدولتين على إعادة الإنتاج حتى تعم الفائدة لجنوب السودان أولاً والسودان والشركات المنتجة ثانياً، قال وزير النفط السوداني أزهري عبد القادر بمنتهى السعادة

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