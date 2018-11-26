"أم الدواعش" في قبضة القوات العراقية

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وأوضح البيان أن المشتبه بها "كانت تعمل على إيصال المواد الغذائية للدواعش في أوكارهم، وهي من المطلوبات للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".
يذكر أن العراق أعلن تحرير كامل أراضية من تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وعلى الرغم من إعلان الانتصار، تواصل القوات العراقية عمليات تفتيش ومداهمات لضمان القضاء على فلول التنظيم، ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية.
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