"أم الدواعش" في قبضة القوات العراقية

بغداد — سبوتنيك. ذكر بيان صادر عن الاستخبارات العسكرية العراقية، مساء اليوم الإثنين، "ألقت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وإثر معلومات استخبارية دقيقة القبض على أم الدواعش، إحدى الإرهابيات المندسات بين النازحين في مخيم الجدعة في القيارة بالموصل".

وأوضح البيان أن المشتبه بها "كانت تعمل على إيصال المواد الغذائية للدواعش في أوكارهم، وهي من المطلوبات للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

يذكر أن العراق أعلن تحرير كامل أراضية من تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وعلى الرغم من إعلان الانتصار، تواصل القوات العراقية عمليات تفتيش ومداهمات لضمان القضاء على فلول التنظيم، ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية.