- 1/2
- 2/2
© REUTERS / Anees Mahyoub
وأضافت "تم ضبط المدعو همام الصنعاني المشتبه به الأول في حادثة اغتيال يوحنا لحود ممثل بعثة الصليب الأحمر الدولي في اليمن والتحفظ عليه لتسليمه إلى الجهات المختصة لينال جزاءه الرادع".
وكان مسلح قد أطلق النار في 21 نيسان/ أبريل الماضي، على سيارة تابعة للصليب الأحمر، أثناء توقفها في منطقة الضباب غرب مدينة تعز، ما أدى إلى مقتل مسؤول برنامج الاحتجاز في البعثة حنا لحود.
شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن اليمني يلقي القبض على المشتبه به الأول في اغتيال مسؤول في بعثة الصليب الأحمر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .