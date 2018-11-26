الأمن اليمني يلقي القبض على المشتبه به الأول في اغتيال مسؤول في بعثة الصليب الأحمر

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القاهرة — سبوتنيك. قالت إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في شرطة تعز ببيان مقتضب: "الحملة الأمنية بقيادة العميد منصور الأكحلي مدير عام الشرطة تمكنت قبل قليل من مداهمة أوكار المجرمين والعصابات الخارجة عن القانون في سوق الصميل".

وأضافت "تم ضبط المدعو همام الصنعاني المشتبه به الأول في حادثة اغتيال يوحنا لحود ممثل بعثة الصليب الأحمر الدولي في اليمن والتحفظ عليه لتسليمه إلى الجهات المختصة لينال جزاءه الرادع".

وكان مسلح قد أطلق النار في 21 نيسان/ أبريل الماضي، على سيارة تابعة للصليب الأحمر، أثناء توقفها في منطقة الضباب غرب مدينة تعز، ما أدى إلى مقتل مسؤول برنامج الاحتجاز في البعثة حنا لحود.