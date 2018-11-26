قارورة ماء تسبب 40 ألف إصابة سنويا في حوادث المرور في السعودية

أرجع استشاري طب الطوارئ الدكتور، علي السهلي، كثرة الحوادث المرورية في السعودية لعدة أسباب، عدم مبالاة الشباب في التهور خلال قيادة السيارة بسرعة جنونية بالرغم من التدابير القانونية التي أصدرتها السعودية في لائحة العقوبات المرورية عند رصد المركبات المتجاوزة السرعة المحددة في اللائحة، وتملك الشباب السيارات الجديدة ذات الماكينة عالية القوة والإمكانيات ما تساعد على المزيد من السرعة دون مراعاة عواقب السرعة، إضافة إلى تجاوز الإشارة المرورية بطريقة مخالفة في حال كانت تضيئ باللون الأحمر، مشيراً إلى أن هناك أسبابا استجدت في الآونة الاخيرة من ضمنها الإنشغال بالهاتف النقال، أو محاولة وضع الهاتف في شاحن المركبة ما يؤدي إلى الانشغال وعدم التركيز والانتباه لعملية السير في الطريق ما يؤدي وقوع الحادث المروري، وكذلك الإنشغال بجهاز التسجيل، أو ممارسة عملية التصوير.

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وعن أغرب أسباب الحوادث قال الطبيب السهلي خلال حديثه لـ"سبوتنيك"، أحذر الجميع من عدم التهاون من علب الماء الفارغة أو المشروبات الغازية، وقال "سألت أحد المرضى الذين أشرفت على حالتهم أثناء تنويمهم في المستشفى عن سبب الحادث، فأجاب قارورة الماء خلف وقوع الحادث، حيث تسببت في عدم المقدرة على دفع كابح الفرامل أثناء محاولة إيقاف المركبة قبل اصطدامه في السيارة الأمامية".

وأكد طبيب الطوارئ أن أعداد المصابين جراء الحوادث المرورية والمتوفين الذين تستقبلهم المستشفيات السعودية تتزايد في إجازة نهاية الأسبوع، وأن أكثر الحالات التي يتم استقبالها من فئة الشباب بسبب التفحيط.

من جانبه قال الناطق الرسمي باسم المرور في مكة غرب السعودية، العقيد فوزي الأنصاري، إن الحوادث المرورية تتسبب في وقوع 35 حالة إعاقة يوميا، و1000 كل شهر، وإصابة 40 ألف شاب كل سنة.

وحذر الأنصاري من الشباب من ممارسة التفحيط، ومن كافة مسببات الحوادث المرورية، وطالب الالتزام بقواعد السلامة المرورية أثناء القيام بعملية السير.

في السياق ذاته استيقظت العاصمة السعودية الرياض على إصابة 30 عاملاً جراء حادث مروري بين سيارة ارتطمت بحافلة تقل العمالة لتنقلهم إلى مقر عملهم جنوب الرياض، نتج عنه وقوع إصابات واستنفار الجهات الأمنية المختصة، والطبية لمباشرة الحادث وتقديم الإسعافات، ونقل الحالات الطارئة لأقرب مستشفى.