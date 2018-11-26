قبل مغادرته أراضيها... رسالة من ولي العهد السعودي لملك البحرين

وقال ابن سلمان: "يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لجلالتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة".

وتابع: "إن هذه الزيارة لبلدنا الثاني مملكة البحرين تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة والخاصة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وجلالتكم، لتحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

واختتم ولي العهد السعودي رسالته بهذه الكلمات: "أسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب البحريني الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار… وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري".

​وكان محمد بن سلمان قد وصل مساء الأحد إلى مملكة البحرين قادما من دولة الإمارات، وكان في استقباله بمطار قاعدة الصخير الجوية، ملك البحرين.

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وعقد محمد بن سلمان جلسة مباحثات مع حمد بن عيسى آل خليفة الذي رحب بزيارة ولي العهد للمملكة، معربا عن سعادته بهذه الزيارة وما تتميز به العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما عبر ابن سلمان عن شكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

ومنح ملك البحرين وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة لولي العهد، تقديرا لجهوده في دعم وتعزيز العلاقات السعودية البحرينية.

كما دشن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهد السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، خط أنابيب النفط الجديد بمعدل ضخ يبلغ حاليا 220 ألف برميل يوميا.