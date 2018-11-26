تغريدات طريفة بين أردوغان وتميم

وكتب الرئيس أردوغان تغريدة على "تويتر" باللغة العربية، جاء فيها: "أهلا بأخي سمو الأمير في إسطنبول".

ورد الأمير تميم على أردوغان بالتركية: "أخي رئيس الجمهورية، تغمرني سعادة كبيرة بلقائكم".

وجاء ترحيب أمير قطر والرئيس التركي ببعضهما البعض، قبل ترأسهما، اليوم الإثنين، الاجتماع الرابع للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين تركيا وقطر، في مدينة إسطنبول.

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وأفاد بيان من رئاسة الجمهورية، حصلت عليه قناة "تي آر تي" التركية، فإن الأمير تميم سيشارك في تركيا بالاجتماع الرابع للجنة الاستراتيجية التركية — القطرية العليا المنعقدة في مدينة إسطنبول.

وأشار البيان الرئاسي أيضا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيترأسان الاجتماع.

وأكدت وكالة الأنباء القطرية، أن الاجتماع الرابع للجنة الاستراتيجية التركية — القطرية العليا، سيتناول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في كافة المجالات فضلا عن تبادل الآراء فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية.

ومن المقرر أن يتم التوقيع على اتفاقيات مشتركة بين تركيا — قطر في مجالات عدة، وفق "تي آر تي".