- 1/2
- 2/2
وكتب الرئيس أردوغان تغريدة على "تويتر" باللغة العربية، جاء فيها: "أهلا بأخي سمو الأمير في إسطنبول".
ورد الأمير تميم على أردوغان بالتركية: "أخي رئيس الجمهورية، تغمرني سعادة كبيرة بلقائكم".
وجاء ترحيب أمير قطر والرئيس التركي ببعضهما البعض، قبل ترأسهما، اليوم الإثنين، الاجتماع الرابع للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين تركيا وقطر، في مدينة إسطنبول.
© AP Photo / Uncredited
وأشار البيان الرئاسي أيضا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيترأسان الاجتماع.
وأكدت وكالة الأنباء القطرية، أن الاجتماع الرابع للجنة الاستراتيجية التركية — القطرية العليا، سيتناول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في كافة المجالات فضلا عن تبادل الآراء فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية.
ومن المقرر أن يتم التوقيع على اتفاقيات مشتركة بين تركيا — قطر في مجالات عدة، وفق "تي آر تي".
شكرا لقرائتكم خبر عن تغريدات طريفة بين أردوغان وتميم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .