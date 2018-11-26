إصابة 3 فلسطينيين برصاص البحرية الإسرائيلية قبالة شواطئ غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365
أصيب 3 متظاهرين فلسطينيين، الإثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي، قبالة شواطئ شمالي قطاع غزة خلال مشاركتهم في مسيرات "العودة وكسر الحصار".
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان، إن "3 فلسطينيين أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية لبلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة".
وأضافت الوزارة أن الطواقم الطبية وصفت جراح المصابين بـ"المتوسطة".
ومساء الإثنين، احتشد عشرات الفلسطينيين قبالة شواطئ شمالي القطاع، للمشاركة في إطلاق المسيرة البحرية تجاه الحدود البحرية الشمالية مع إسرائيل، للمطالبة بكسر الحصار.
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