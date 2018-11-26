البرلمان العراقي يصوّت الثلاثاء على بقية وزراء التشكيلة الحكومية

بغداد، (العراق) / إبراهيم صالح/ الخليج 365

أعلنت رئاسة مجلس النواب (البرلمان) العراقي، اليوم الإثنين، أن البرلمان سيصوّت خلال جلسته، غدًا الثلاثاء، على بقية وزراء التشكيلة الحكومية، وعددهم ثمانية.

وقالت الرئاسة في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "جدول أعمال جلسة يوم غدٍ الثلاثاء، تضمن استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية".

وأضافت، أن "الجلسة تبدأ الساحة الواحدة ظهرًا (10:00 تغ)".

وكان البرلمان، قد منح الثقة في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لـ14 وزيرًا في حكومة عادل عبد المهدي من أصل 22.

وتم إرجاء التصويت على الوزارات الثمانية المتبقية، وهي: الداخلية، والدفاع، والثقافة، والتربية، والعدل، والتخطيط، والتعليم العالي، والهجرة، وذلك بسبب الخلافات القائمة بين الكتل السياسية على المرشحين، وعلى رأسهم المرشحون لوزارتي الدفاع والداخلية.

وقال مصدر سياسي مقرب من أروقة المباحثات بين الكتل السياسية بشأن المرشحين للوزارات المتبقية، للأناضول، إن الكتل السياسية لم تتوصل بعد إلى توافق بشأن المرشحين؛ وخاصة المرشحين لحقيبتي الداخلية والدفاع.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن عبد المهدي سيترك الخيار لأعضاء البرلمان لمنح الثقة للمرشحين من عدمه خلال جلسة يوم غد.

