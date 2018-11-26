إنتاج #المملكة النفطي يرتفع لمستويات قياسية.. 11.2 مليون برميل يوميًّا

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الخليج - رويترز
أكدت كل من وكالتي بلومبيرغ ورويترز أن إنتاج السعودية من النفط ارتفع إلى مستويات قياسية خلال الشهر الجاري، ليصل إلى 11.2 مليون برميل يوميًّا.
وكان إنتاج المملكة من النفط قد سجل 10.8 مليون برميل يوميًّا الشهر الماضي، قبل أن يرتفع فوق حاجز الـ11 مليونًا في نوفمبر.
وذكرت وكالة بلومبيرغ أن السعودية ستدعم مقترحًا لخفض الإنتاج خلال الاجتماع المقبل لمنظمة أوبك وشركائها في 6 ديسمبر المقبل، على أن تقوم بتخفيض إنتاجها بـ500 ألف برميل يوميًّا.
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