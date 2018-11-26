شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يتوقع: حالة مطرية جديدة على المملكة تبلغ ذروتها الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات، أن حالة رغد المطرية انتهت، حيث يخيم الاستقرار الجوي على أجواء المملكة ليومين.
وأضاف المسند، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه من المتوقع أن تبدأ حالة مطرية جديدة يوم الأربعاء وتستمر لبضعة أيام.
وأشار إلى أن ذروة الحالة ستكون يوم الجمعة -بمشيئة الله- وقد تؤثر على مناطق المدينة تبوك الجوف حائل الحدود الشمالية، وربما مكة والقصيم.
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