شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أرصاد: منخفض حركي أوروبي يؤثر على طقس المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، أن تتكون حالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة مع نهاية الأسبوع، تستمر أياماً عدة إثر منخفض حركي على اليونان وآخر على تركيا.

وقال عبر حسابه في “تويتر”: “المنخفض المرتقب شرق المتوسط (مع نهاية الأسبوع)، يسبب عدم استقرار يؤثر في المملكة مع نهاية الأسبوع، ويستمر أياماً عدة بعد استقرار ساد معظم الأجواء من يوم أمس، بصحبة هواء بارد يمتد محوره حتى جنوب منطقة الرياض”.